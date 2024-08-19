Вашингтон, 19 августа, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее 36 ударных вертолётов Apache и сопутствующего оборудования к ним, сообщило агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности (DSCA).

TOMS KALNINS/AP/TASS

Информационное агентство Yonhap отмечает, что общая сумма сделки составляет $3,5 млрд. По данным DSCA, помимо вертолётов, Южная Корея запросила у США 76 двигателей T700-GE-701D, 456 ракет Hellfire AGM-114R2, 152 УР класса «воздух-земля» AGM-179A и 40 систем предупреждения о ракетном нападении AAR-57, а также другое оборудование и вооружение.

Агентство Пентагона также уведомило Конгресс США об указанной сделке. Члены этого законодательного органа могут в течение 30 дней заблокировать продажу вертолётов Сеулу.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Госдеп США одобрил сделку по передаче Польше почти ста единиц AH-64E Apache на сумму $12 млрд. В январе 2024 года Госдепартамент одобрил возможную продажу Хорватии восьми вертолётов UH-60M Black Hawk и другого сопутствующего оборудования. Сумма контракта составила $500 млн.