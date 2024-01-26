Вашингтон, 27 января, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Хорватии восьми вертолётов UH-60M Black Hawk и другого сопутствующего оборудования, сообщило агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум Black Hawk

Сумма потенциального контракта составляет $500 млн. Помимо указанных вертолётов, Хорватия запросила у США 19 двигателей и другие комплектующие к этим боевым машинам.

UH-60 Black Hawk является многоцелевым вертолётом. Его создала американская компания Sikorsky в 1974 году. Вертолёт начали применять в войсках с 1977 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года Госдеп США согласовал сделку о продаже Австралии 40 вертолетов Black Hawk UH-60M и сопутствующего оборудования к ним за $1,95 млрд.

В конце октября 2022 года стало известно, что в Китае разработали служебный вертолёт Z-20. Его создатели заявили, что в аппарате применены передовые технологии, которых нет у Black Hawk.