Вашингтон, 21 августа, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединённых Штатов Америки одобрил возможную продажу Польше боевых вертолётов AH-64E Apache на сумму 12 миллиардов долларов. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили в министерстве обороны США.

Master Sgt. Becky Vanshur/Keystone Press Agency/Global Look Press Вертолеты AH-64E Apache

В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающего за поставки военной техники за рубеж, подтвердили, что ранее власти Польши запросили разрешение на приобретение у США почти сотни таких ударных вертолётов.

«Предполагаемая сделка по продаже укрепит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей надёжные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО», — говорится в заявлении.

Отмечается, что представители Конгресса США уже были уведомлены о возможной передаче вертолётов. Кроме того, у законодателей есть до 30 дней на блокировку этого решения.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля специализированный портал Defence24 подсчитал, что Польша уже оказала Украине военную помощь на сумму до трёх миллиардов евро. По данным источника, существенное увеличение поддержки произошло в последние несколько месяцев.