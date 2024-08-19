Москва, 19 августа, 2024, 23:03 — ИА Регнум. В условиях, сложившихся вокруг ситуации в Курской области, невозможно говорить о переговорах России с Украиной по урегулированию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин 19 августа на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем.

РИА Новости / БелТА / Максим Гучек

«Подчёркнуто, что в такой обстановке не может идти речи о каких-либо переговорах с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования», — говорится в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства.

Галузин решительно осудил атаку ВСУ на Курскую область и отметил, что эта вылазка носила террористический характер. Он также указал на невозможность диалога о проблемах энергетической и продовольственной безопасности, а также по вопросам гуманитарной ситуации на Украине.

Замглавы МИД РФ напомнил, что в середине июня президент России Владимир Путин выдвинул инициативу, открывавшую реальные перспективы урегулирования, но Киев проигнорировал это предложение. Кроме того, Галузин заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины западным оружием. Он также призвал Анкару отказаться от участия в подобной деятельности, которой занимаются страны Запада.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 августа ВСУ пытаются атаковать Курскую область. Российские военные предотвратили попытки украинской армии зайти вглубь региона и остановили противника в приграничных районах. За указанное время, по данным Минобороны РФ, киевские войска потеряли на этом направлении до 3,8 тыс. человек.

19 августа помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на текущем этапе Москва не будет разговаривать с Киевом из-за действий ВСУ в Курской области. Он добавил, что РФ не отзывала свои мирные предложения и ситуация будет зависеть и от обстановки на поле боя.

14 июня Владимир Путин заявлял, что Россия может пойти на мирные переговоры по Украине, если Киев выведет войска из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от планов по вхождению в НАТО.