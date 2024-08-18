Губернатор Белгородской области заявил о сложной ситуации в Шебекине
Гладков: из-за постоянных обстрелов ситуация в Шебекине остаётся сложной
Шебекино, Белгородская область, 18 августа, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Город Шебекино в Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Ситуация остаётся сложной, заявил 18 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекине сложная ситуация. И количество обстрелов из РСЗО, миномёты, ствольная артиллерия, и то, что у нас не было никогда — FPV-дроны», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Гладков добавил, что именно дроны наносят большой ущерб.
В результате постоянных обстрелов в городе много разрушенных зданий и фиксируется огромное количество пострадавших жителей, заключил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, 17 августа три жителя белгородского Шебекино пострадали при обстреле ВСУ. Двоим женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией оказали медицинскую помощь, отмечал Вячеслав Гладков. Крое того, по его словам, в результате прямого попадания снаряда была повреждена крыша частного дома, выбиты окна и посечён фасад. Во втором домовладении посекло забор. Осколки повредили легковой автомобиль. Также были локальные повреждения на линии электропередачи.
Гладков 12 августа утверждал, что порядка 50—70% жителей Шебекино покинули город, среди населения продолжает расти напряжение. За 2,5 года в Белгородской области пострадало более 30 тыс. домов и квартир. Власти региона уже восстановили 25 тыс. объектов недвижимости. Самая напряжённая ситуация в Шебекино, оценил губернатор.