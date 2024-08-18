Шебекино, Белгородская область, 18 августа, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Город Шебекино в Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Ситуация остаётся сложной, заявил 18 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«В Шебекине сложная ситуация. И количество обстрелов из РСЗО, миномёты, ствольная артиллерия, и то, что у нас не было никогда — FPV-дроны», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гладков добавил, что именно дроны наносят большой ущерб.

В результате постоянных обстрелов в городе много разрушенных зданий и фиксируется огромное количество пострадавших жителей, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа три жителя белгородского Шебекино пострадали при обстреле ВСУ. Двоим женщинам и мужчине с минно-взрывными травмами и контузией оказали медицинскую помощь, отмечал Вячеслав Гладков. Крое того, по его словам, в результате прямого попадания снаряда была повреждена крыша частного дома, выбиты окна и посечён фасад. Во втором домовладении посекло забор. Осколки повредили легковой автомобиль. Также были локальные повреждения на линии электропередачи.

Гладков 12 августа утверждал, что порядка 50—70% жителей Шебекино покинули город, среди населения продолжает расти напряжение. За 2,5 года в Белгородской области пострадало более 30 тыс. домов и квартир. Власти региона уже восстановили 25 тыс. объектов недвижимости. Самая напряжённая ситуация в Шебекино, оценил губернатор.