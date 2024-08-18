Белгород, 18 августа, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Две жительницы Белгородской области пострадали в результате атак украинских беспилотников, сообщил вечером 18 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадр из Телеграм — канала

«В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки беспилотника есть пострадавшая. Женщина с минно-взрывной травмой и контузией самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ», — написал глава области в Telegram-канале.

После оказания первой помощи женщину доставили в белгородскую городскую больницу №2.

Кроме того, ещё один украинский БПЛА сдетонировал возле припаркованного автомобиля в Шебекино, пострадала женщина, сообщил также губернатор.

«Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП (скорой медицинской помощи. - Прим. ред.) доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство получило повреждения», — уточнил Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского района. Транспортное средства полностью сгорело.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа Минобороны проинформировало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.

ВСУ в ночь на 17 августа обстреляли два белгородских села. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом в селе Дроновка Грайворонского городского округа. Домовладелец с помощью выданного ранее огнетушителя оперативно устранил начавшийся пожар.

В селе Графовка Краснояружского района после обстрела со стороны ВСУ были повреждены линии газо — и электроснабжения. На одной из улиц пропало электричество. Никто среди мирных жителей не пострадал.