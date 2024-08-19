Курск, 19 августа, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов посетил пункт размещения вынужденных переселенцев в областном центре и обсудил с жителями волнующие их вопросы и проблемы.

Пресс-служба губернатора Курской области

«Первоочередная задача — создать нормальные условия для наших земляков: организовать питание, быт, обеспечение гуманитарными наборами и лекарствами, помощь в восстановлении документов и получении полагающихся выплат», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Местные жители поделились с врио губернатора волнующими их проблемами, включая меры поддержки, обеспечение медикаментами, восстановление пострадавших предприятий и инфраструктуры и трудоустройство.

Пресс-служба губернатора Курской области

«Мы не одни — с нами вся Россия. Обязательно справимся со всеми трудностями, а в дальнейшем восстановим повреждённую инфраструктуру, предприятия и жильё, чтобы люди смогли вернуться домой», — отметил врио губернатора.

Глава региона рассказал, что его особенно тронула история семьи из Суджи, которая ожидает рождения ребёнка. В этой связи он поручил оказать семье дополнительную помощь, рассмотреть возможность предоставления более комфортного жилья.

Кроме того, Смирнов поручил профильным министрам взять беременных женщин под индивидуальный патронаж, а также обеспечить все пункты временного размещения детскими игрушками и спортинвентарем.

Пресс-служба губернатора Курской области

Как 19 августа проинформировало ИА Регнум, из районов Курской области, граничащих с Украиной, эвакуировали свыше 121 тыс. человек. За минувшие сутки самостоятельно и организованными колоннами уехали свыше 650 человек. В 24 регионах страны работают 174 пункта временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей.

Оперативный штаб Курской области 18 августа провёл заседание по подготовке к отопительному сезону. По словам врио губернатора, особое внимание уделяется приграничным районам области. Смирнов отметил, что объекты ЖКХ в приграничье продолжат работу.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область, начиная с 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. По данным Минобороны, с момента начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла до 3800 человек.