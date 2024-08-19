Суджанский район, Курская область, 19 августа, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен 15 наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом 19 августа сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

РИА Новости/Павел Лисицын

Совместную операцию провели несколько подразделений ВС России, была задействована авиация.

По данным источников канала, морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота ударами FPV-дронов уничтожили пять бронемашин производства стран НАТО, в числе которых американская Cougar, и три бронетранспортёра «Казак-2».

Колонну смогли накрыть во время её передислокации на территории Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа жительница села Черкасского Поречного Ирина Кириченко рассказала, что видела в населённом пункте наёмников. Среди них были бойцы из Польши и Франции, имевшие при себе большое количество оружия.

10 августа ВС России уничтожили 15 иностранных наёмников ударом ракеты с термобарической головной частью в районе Суджи. Отмечается, что российские военные наносили удары по живой силе и технике ВСУ в районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зелёного Шляха и Свердликово Курской области.

Днём ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на курском направлении фиксируется очень много французских и польских наёмников.