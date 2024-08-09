Москва, 9 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. На курском направлении фиксируется очень много французских и польских наёмников. Об этом 9 августа заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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«Мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много [на курском направлении]», — сказал он в комментарии для военкора Семёна Пегова, опубликованном в его Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, американский портал War Zone сообщил, что в атаках на Курскую область, совершённых ВСУ, участвуют грузинские наёмники. Знакомый с ситуацией источник уточнил, что в нападении на российский регион задействовали около 120 боевиков «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на следующий день во время доклада президенту Владимиру Путину об обстановке в регионе подчеркнул, что российские бойцы разобьют силы противника и выйдут на границу.

9 августа российские военные продолжили отражать попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Суммарные потери украинских формирований составили до 945 бойцов и 102 единицы бронетехники.

Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.