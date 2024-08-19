Суджанский район, Курская область, 19 августа, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Жительница села Черкасского Поречного в Курской области Ирина Кириченко рассказала, что в состав напавших на регион подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) входили иностранные наёмники. В их числе были бойцы из Франции и Польши.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам женщины, она с матерью пряталась в погребе от обстрелов украинских боевиков. Однажды, выйдя в огород погреться на солнце, она заметила двух человек в касках. На груди у них висело много оружия, отметила Ирина.

«Там не только украинцы, но и французы и поляки. Я пряталась. У них на спине еще висело оружие… У них ниже пояса висело вообще очень много и ножей, и граната висела. Карманов было очень много. Вооружены до зубов», — процитировала её Lenta.ru.

Ирина предположила, что ей удалось остаться незамеченной наёмниками.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кириченко рассказала, что сильные обстрелы в селе начались 7 августа. В результате в погребе она с матерью пряталась порядка недели.

16 августа украинский военнопленный заявил об участии иностранных наёмников в нападении на Курскую область. Он отметил, что встречал инструкторов на поле боя и слышал, как руководство строило планы с западными специалистами.

Курскую область атаковали около 12 тыс. военных Вооружённых сил Украины, среди них было много иностранцев, заявил 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, «везде слышалась польская, английская и французская речь». Генерал предположил, что большая часть наёмников уже уничтожена.

По данным американского портала War Zone, в атаках ВСУ на Курскую область участвовали грузинские наёмники. Знакомый с ситуацией источник уточнил, что в нападении на российский регион задействовали почти 120 боевиков «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).