Москва, 19 августа, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева убрала из профиля в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) упоминание о золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

ИЗВЕСТИЯ / Ольга Мальцева

В шапке аккаунта Валиевой теперь нет информации о том, что она является чемпионкой Европы. При этом отмечается, что фигуристка установила мировой рекорд.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулированы с лишением наград, выигранных после этой даты.

Международный союз конькобежцев на следующий день заявил, что Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы 2022 года, а сборную России — командного олимпийского золота, выигранного в 2022 году в Пекине.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции.