Москва, 31 января, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Дисквалификация Спортивным арбитражным судом (CAS) российской фигуристки Камилы Валиевой является вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 31 января.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Камила Валиева

«Это очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, ещё одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одного из сильнейших представителей фигурного катания», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжит отстаивать перед международными структурами права своих спортсменов, включая Валиеву. Москва оставляет за собой право подать апелляцию на такое «несправедливое и даже дикое решение», добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

Примечательно, что дисквалификация Валиевой и лишение России золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют уже в феврале.

29 января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон в этом плане возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования.

Кроме того, от WADA и МОК звучат угрозы в адрес спортсменов, планирующих принять участие в Играх дружбы. Их пугают «крахом карьеры» в олимпийском спорте, причём уже этим летом в Париже.

В то же время Нарышкин отметил назревающую усталость мирового сообщества от откровенно проамериканских спортивных организаций.

Как указал директор СВР, спортивные федерации всё чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. Да и слишком большое число стран Глобального Юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы.

Бойкота Игр точно не будет, заверил 21 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что на соревнованиях в России ждут свыше двух тысяч участников из более чем 100 стран, болельщиков и глав государств.

Вместе с тем Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную РФ золота в командном турнире по фигурному катанию. В ответ на это Олимпийский комитет России (ОКР) 30 января сообщил, что обжалует в CAS решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию.