Баку, 19 августа, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Лявянги из баклажанов, кутабы и козлёнка в тандыре подали на государственном приёме в Баку в честь визита президента России Владимира Путина.

Михаил Терещенко/POOL/ТАСС

Главе российского государства и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на приёме во дворце «Гюлистан» подали национальное азербайджанское блюдо «Кюкю», традиционный холодный суп айран аши, дюшбара, салат из жареных баклажанов, чёрную икру, жареную речную форель с картофелем, долму из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева.

На десерт лидерам предложили национальные сладости, а в качестве напитков — Savalan Sauvignon Blanc 2022 и Meysari Makhmari 2020.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом 18 августа. На следующий день российский лидер возложил венок к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева на Аллее почётного захоронения в Баку.

Переговоры начались со встречи в узком составе и продолжились в расширенном формате. Далее в присутствии президентов состоялся обмен подписанными межправительственными и другими документами. Путин и Алиев также выступили с совместным заявлением. Лидеры обсудили широкий спектр двусторонних отношений России и Азербайджана.

Путин пригласил Алиева посетить Россию с визитом в удобное для него время.