Донецк, 19 августа, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Беременная погибла и 10 человек пострадали в Донецке в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 19 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Украинские военные обстреляли город, используя ствольную артиллерию. Всего было совершено четыре атаки. По Донецку выпустили порядка 10 снарядов калибром 155 мм.

«В Петровском районе на остановке общественного транспорта по ул. Добровольского погибла беременная женщина 1990 года рождения», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Ранения получили 10 человек. Состояние двух женщин и двух мужчин врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще одна женщина, трое мужчин и двое детей отправлены на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

Также повреждения получил автобус городского маршрута № 60а.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Донецке в результате атаки ВСУ погибли два человека — мужчина и женщина. Прилёт пришёлся на улицу Байкальскую. До этого украинские формирования нанесли удар по храму Серафима Саровского.

Днём 17 августа при повторном ударе ВСУ по району торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка пострадали два человека. Под обстрел попали рынок и жилой дом. На рынке был повреждён торговый ряд, кафе и припаркованные поблизости автомобили.