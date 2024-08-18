Донецк, 18 августа, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Два мирных жителя погибли в Донецке в результате удара ВСУ. Об этом 18 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 г. р. и женщина 1972 г. р». — говорится в Telegram-канале Кулемзина.

До этого градоначальник сообщил, что ВСУ нанесли удар по храму Серафима Саровского в Донецке.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 августа глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что несколько человек, в том числе ребёнок, получили ранения при очередном обстреле со стороны ВСУ городов Донецка и Горловки.

Днём 17 августа при повторном ударе ВСУ по району торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка пострадали два человека. Под обстрел попал рынок и жилой дом. На рынке был повреждён торговый ряд, кафе и припаркованные поблизости автомобили. В доме выбило стёкла в квартирах с первого по пятый этажи. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что ВСУ использовали для обстрела Петровского района кассетные боеприпасы.