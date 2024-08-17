Донецк, 17 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. ВСУ днём 17 августа нанесли повторный удар по району торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка, сообщило 17 августа «РИА Новости».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Под обстрел попал рынок и жилой дом в Петровском районе города. На рынке был повреждён торговый ряд, кафе и припаркованные поблизости автомобили. В доме выбило стёкла в квартирах с первого по пятый этажи.

По предварительным данным, два человека пострадали.

Всего в результате атак ВСУ на Петровский район Донецка к 13:00 мск пострадали четыре человека, сообщил в своём Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

«При обстреле со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) с применением ствольной артиллерии в Петровском районе Донецка ранены мужчины 1989 г. р. (состояние лёгкой степени тяжести) и 1977 г. р. (средней степени тяжести), женщины 1988 г. р. и 1967 г. р. (обе средней степени тяжести)», — написал глава ДНР.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в свою очередь сообщил, что ВСУ использовали для обстрела Петровского района кассетные боеприпасы.

Как передавало ИА Регнум, ранее ВСУ обстреляли ТЦ «Галактика» днём 16 августа. В здании возник пожар. Пушилин позднее сообщил о локализации возгорания, но отметил, что здание полностью уничтожено.

Ранения получили, по предварительным данным, не менее 11 человек, в том числе один подросток. Уже после удара ВСУ начали атаку дронами на спасателей и врачей, прибывших к зданию ТЦ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Удар по торговому центру и атаки дронов являются спланированным актом терроризма и жестом отчаяния ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Украина получила карт-бланш от Запада на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения, чтобы расшатать стабильность внутри России, отметила она.