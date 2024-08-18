Донецк, 18 августа, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке. Об этом 18 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин информировал о гибели двух мирных жителей в результате удара ВСУ.

Вечером 17 августа глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что несколько человек, в том числе ребёнок, получили ранения при очередном обстреле со стороны ВСУ городов Донецка и Горловки.

В этот же день при повторном ударе ВСУ по району торгового центра «Галактика» в Петровском районе Донецка пострадали два человека. Под обстрел попал рынок и жилой дом. На рынке был повреждён торговый ряд, кафе и припаркованные поблизости автомобили. В доме выбило стёкла в квартирах с первого по пятый этажи.