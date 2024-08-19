Париж, 19 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Французского актёра Алена Делона похоронят на неделе в коммуне Души на севере Франции. Перед смертью он распорядился, чтобы его захоронили в часовне, где покоится прах его 35 собак. Об этом 19 августа сообщил телеканал BFM TV.

Global Look Press/R4924_italyphotopress, via www. i/www. imago-images.de

Часовня находится рядом с домом, в котором актёр прожил почти 50 лет. За всю жизнь у Делона, активно выступавшего за защиту прав животных, было более полсотни собак. В интервью Paris Match шесть лет назад он заявил, что если умрет раньше своего пса Лубо, то ветеринар должен усыпить животное, чтобы они покоились вместе. Делон тогда объяснял это тем, что пёс всё равно умрёт, страдая без хозяина.

По данным телеканала, планируются похороны с участием знаменитых актёров.

Как сообщало ИА Регнум, дети артиста 18 августа сообщили, что Делон мирно скончался в своём доме в Души в окружении семьи. Актёру было 88 лет. Причину его смерти не называли.

В июне 2019 года Делон перенёс инсульт, который затем спровоцировал болезнь Альцгеймера. В марте 2022 года актёр объявил о решении уйти из жизни посредством эвтаназии. В январе 2024 года суд во Франции ограничил Делона в дееспособности.

Российская актриса, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова, которая снималась с Делоном в фильме «Тегеран-43» (1980), назвала его человеком безграничного таланта. Она отметила, что актёр был удивительным, добрым, смешливым, мудрым, но одновременно очень одиноким человеком.

Наибольшую известность актёр театра и кино приобрёл после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973).