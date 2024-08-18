Париж, 19 августа, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Французский актёр Ален Делон мирно скончался в своём доме. Об этом со ссылкой на детей артиста сообщило 18 августа агентство France presse в социальной сети X.

Premier.gov.ru Ален Делон

«С огромной печалью сообщаем об уходе из жизни нашего отца. Он мирно скончался в своём доме в Души, в окружении своей семьи», — оповестили его дети Ален-Фабьен, Анушка и Энтони.

Алену Делону было 88 лет. Причину его смерти не называли.

Наибольшую известность актёр театра и кино приобрёл после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973).

Делон стал обладателем премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984). Также он удостоен званий офицер ордена Почётного легиона, кавалер ордена Искусств и литературы и других наград.

В июне 2019 года Делон перенёс инсульт, который затем спровоцировал болезнь Альцгеймера. В марте 2022 года актёр объявил о решении уйти из жизни посредством эвтаназии. В январе 2024 года суд ограничил Делона в дееспособности.