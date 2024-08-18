Париж, 18 августа, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Французские СМИ в воскресенье, 18 августа, сообщили о смерти легендарного французского актёра Алена Делона. Он скончался на 89-м году жизни в окружении семьи в своём доме в коммуне Души.

Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press Ален Делон

«Умер счастливым, в окружении семьи», — говорится в официальном сообщении, которое распространило агентство France presse (AFP).

Отмечается, что его его дети Ален-Фабьен, Анушка и Энтони глубоко опечалены кончиной своего отца.

«Он был как космос»

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети Х, что считает вклад Делона во французскую культуру монументальным. По его словам, Ален Делон сыграл легендарные роли, заставив мир мечтать.

«Меланхоличный, популярный, скрытный, он был не просто звездой: он был монументальным для Франции», — считает французский лидер.

Российская актриса, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова, которая снималась с Делоном в фильме «Тегеран-43» (1980), назвала его человеком безграничного таланта. Она отметила, что он был удивительный, добрый, смешливый, мудрый, но одновременно очень одинок.

«В нём было всё, он был как космос, это был безграничный талант», — сказала Белохвостикова, слова которой приводит ТАСС.

По мнению народного артиста РФ Игоря Костолевского, Делон был грандиозным артистом и поражал своим профессионализмом и отношением к работе.

«Мне посчастливилось когда-то сниматься с ним. Он меня поразил своим профессионализмом, артистизмом, отношением, потому что был действительно на 100% артист. И он очень ценил профессионализм, он очень ценил преданность актерскому делу», — отметил он.

Проблемы со здоровьем

Здоровье французского актёра пошатнулось после инсульта в 2019 году. Последние годы актёр жаловался на проблемы со здоровьем и страдал из-за своего состояния. В возрасте 86 лет он публично объявил о своём решении прибегнуть к процедуре эвтаназии. Делон жил в Швейцарии, где эта процедура разрешена на законодательном уровне.

«С определённого возраста мы имеем право свалить к чёрту по-тихому, безо всяких больниц и уколов. Я не хочу, чтобы после меня был беспорядок», — заявлял он

Ответственность по уходу за отцом взяла на себя дочь Делона Анна, рождённая в браке актёра с голландской моделью Розали ван Бриман. Позднее, как писали французские СМИ, сыновья стали обвинять сестру в том, что та специально хочет увезти отца в Швейцарию, чтобы быстрее завладеть наследством.

В январе 2024 года суд во Франции ограничил Делона в дееспособности и поместил под судебный надзор в связи с состоянием здоровья актёра. Ему было разрешено совершать самостоятельные действия, за исключением тех, которые представляют особую важность, включая продажу недвижимости.

Французский артист это предвидел и заранее написал завещание, распорядившись своим состоянием в 300 млн евро: 50% наследства он завещал дочери, а двоим сыновьям — по 25%.

Жизнь и творчество

Ален Делон родился в 1935 году в пригороде Парижа. В 17 лет он отправился служить моряком в Индокитай, а через пять лет он вернулся во Францию. До кинокарьеры Делон сменил множество профессий: работал грузчиком, официантом, барменом. свою дебютную роль он сыграл в картине «Когда вмешивается женщина». Уже через три года после дебюта на экране Делон получил международное признание за главную роль в криминальной драме «Рокко и его братья» (1960).

Среди наиболее известных фильмов с участием Делона — «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973). Помимо этого, у него есть много почётных наград, в том числе от Берлинского и Локарнского кинофестивалей и немецкая «Золотая камера».

Делон не только демонстрировал актёрский талант, но и показал миру свои вокальные способности, выпустив несколько синглов. Он также был сценаристом, режиссером и продюсером более чем 30 картин и создал две киностудии. В 2019 году ему была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в кинематограф.