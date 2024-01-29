Париж, 29 января, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Суд во Франции ограничил 88-летнего актёра Алена Делона в дееспособности. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Hahn Lionel/ABACA/ТАСС Ален Делон

Согласно постановлению суда, актёру разрешено совершать самостоятельные действия, за исключением тех, которые представляют особую важность, включая продажу недвижимости. Теперь для её продажи актёру предстоит обращаться за помощью специального представителя, которого назначил суд. Кроме этого, спецпредставитель будет помогать актёру с медобслуживанием и выбором врача.

«Это очень радостное решение», — заявил дочери актёра Анушки Делон Франк Бертон.

Как передавало ИА Регнум, в начале января спутница актёра Хироми Ролен сообщила, что Ален Делону грозит смертельная опасность.

С тех пор как Ролен летом прошлого года выгнали из дома Делона, тот стал вести закрытый образ жизни. Спутница артиста выразила крайнюю обеспокоенность его состоянием.

По словам девушки, актёр с начала осени не получает нужное лечение. Она добавила, что поняла это из заявлений детей актёра.

В свою очередь сыновья Делона Энтони и Ален-Фабьен выступили за то, чтобы их отец лечился во Франции, а не в Швейцарии. По их мнению, там за артистом следят, а не лечат. Их сестра накануне опровергла слова братьев.

Девушка потребовала немедленно продолжить лечение, чтобы дать актёру шанс пожить ещё несколько лет.

Весной 2022 года он изъявлял желание уйти из жизни с помощью эвтаназии.

Делон в интервью утверждал, что хотел бы уйти из жизни по своей воле, к тому же он проживает в Швейцарии, где это по закону разрешено. В 2021 году супруга Делона Натали прибегла к эвтаназии после нескольких лет борьбы с раком поджелудочной железы.