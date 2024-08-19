Москва, 19 августа, 2024, 08:18 — ИА Регнум. В Самару прибыл поезд с эвакуированными жителями приграничья Курской области. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

Всего в регион приехали 57 жителей и уроженцев Курской области.

«Из них ― 41 маломобильный и три ребёнка», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сотрудники МЧС России сопроводили прибывших граждан в пункты временного размещения, в том числе соседних регионов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МЧС на 18 августа, в течение суток из приграничных районов Курской области эвакуировали более 1700 человек. Мероприятия по эвакуации проводились в четырёх муниципальных районах области. На данный момент в 24 регионах страны работают 174 пункта временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей.

Также автоколонны МЧС привезли в Курскую область около 2,2 тыс. тонн гуманитарной помощи. Всего за минувшие сутки 13 колонн МЧС доставили в российский регион около 300 тонн гумпомощи.

Жительница приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области Ирина Кириченко рассказала, как провела с матерью в погребе своего дома почти неделю, прячась от обстрелов киевских боевиков. Старались не вылазить, только изредка, чтобы погреться, пояснила она.