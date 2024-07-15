Киев, 15 июля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не станет сбивать ракеты над Украиной и становиться участником российско-украинского конфликта. Об этом 14 июля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

AP/TASS Йенс Столтенберг

«Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолётов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — заявил он в эфире украинского телемарафона. Так он ответил на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над украинской территорией. Генсек отметил, что политика НАТО не изменилась, и альянс не станет участвовать в этом конфликте.

Также Столтенберг не стал комментировать возможность вступления Украины в НАТО по частям. Стоит быть осторожным в высказываниях о том, какое именно решение будет принято относительно Украины, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня агентство France-Presse написало, что киевский режим пытается уговорить европейских союзников создать бесполётную зону над западной частью Украины через размещение в Польше и Румынии систем противовоздушной обороны (ПВО). В публикации подчёркивалось, что Запад крайне осторожно относится к любым шагам, способным привести к прямому столкновению с Россией.

При этом официальный представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что польские власти прорабатывают вопрос о применении своей системы ПВО для уничтожения российских ракет над территорией украинского конфликта. Вместе с тем он отметил, что окончательное решение по указанному вопросу ещё не принято.

13 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский пояснил, что слова Вронского пока являются «всего лишь идеей». Министр добавил, что Варшава негативно относится к идее сбивать ракеты над польской территорией, поскольку из-за осколков могут пострадать местные жители.