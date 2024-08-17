Москва, 17 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в зоне проведения спецоперации составили до 2010 человек, сообщил 17 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Так, по данным российского военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» уничтожили на волчанском и липцовском направлениях свыше 150 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Полонез» и «Анклав-Н», а также комплекс радиоэлектронной разведки «Пластун».

В боях с подразделениями российской группировки войск «Запад», отметил Конашенков, противник потерял до 580 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три американских боевые бронированные машины «MaxxPro», четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 122-мм гаубицу Д-30. Также российские бойцы уничтожили станции радиоэлектронной борьбы «Гарант» и «Буковель-AD».

В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Кроме того, были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Потери противника в боях с подразделениями группировки войск «Центр» составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, пять пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30. А в зоне ответственности подразделений группировки ВС РФ «Восток» — свыше 105 военнослужащих, восемь автомобилей и 152 мм гаубицу «Мста-Б».

Подразделения группировки войск «Днепр», добавили в Минобороны, уничтожили до 75 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также полевой склад боеприпасов.

Кроме того, Конашенков 17 августа информировал, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 300 военных на курском направлении. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 3160 военных, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронемашины, 111 автомобилей, пять установок ЗРК, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).