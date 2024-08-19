Москва, 19 августа, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Для России абсолютно ясно, что нынешний режим в Киеве является террористическим и нацистским. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Для нас абсолютно ясно, что это террористический режим. Нацистский, террористический режим», — сказал он в беседе с «Известиями».

Глава МИД напомнил, что этот режим на Украине создали в ходе государственного переворота, который был организован при прямой поддержке США.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский превратил остатки украинского госаппарата в террористический движок. Дипломат добавила, что Зеленский камуфлировал свою истинную личину, из-за чего многие на Западе поверили в его якобы благие намерения, однако террористическая сущность обнажилась.

Захарова 16 августа заявила, что Украина получила карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств против мирного населения. Она подчеркнула, что Россия решительно осуждает очередные варварские теракты киевского режима.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2023 года отмечал, что Киев при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, диверсий и терактов в отношении мирного населения.