Москва, 16 августа, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Украина получила карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с атакой Вооружённых сил Украины (ВСУ) на торговый центр «Галактика» в Донецке.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Очевидно, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны», — заявила Захарова.

Атака на торговый центр является тщательно спланированным актом терроризма украинских неонацистов и жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения, отметила официальный представитель МИД.

«Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Донецке 16 августа. На кадрах с места попадания было видно, как пламя охватило всё здание ТЦ, а в небо поднимался густой столб дыма.

Согласно данным регионального Минздрава, в результате удара ранения получили 11 человек, в том числе подросток. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что несовершеннолетний находится в реанимации.

Следственный комитет по факту обстрела возбудил уголовное дело по статье о теракте.