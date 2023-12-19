Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора — Путин
Путин: Киев при поддержке спецслужб Запада открыто встал на путь терроризма
Москва, 20 декабря, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, диверсий и терактов в отношении мирного населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеопоздравлении с Днём работника органов безопасности.
«Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», — сказал российский лидер.
Путин призвал усилить антитеррористическую работу, широко использовать комплекс технических и оперативных возможностей, активно взаимодействовать с Минобороны и другими ведомствами.
Также должны жёстко пресекаться попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в России, стремление подорвать гражданский мир и межнациональное согласие.
По заверению президента, у российских органов безопасности имеются все возможности, чтобы защитить страну и её граждан.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов безопасности.
Главным приоритетом всех органов безопасности, прежде всего ФСБ, остаётся борьба с терроризмом, подчеркнул российский лидер.
12 декабря директор ФСБ Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что за 2023 год в России предотвратили 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Также пресечена деятельность более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия. Удалось ликвидировать 146 нелегальных мастерских по модернизации оружия.
В течение года российские силовики пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек. Спецслужбы РФ заблокировали счета более четырёх тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооружённых формирований.
Владимир Путин стал геополитическим победителем года, написал 18 декабря в статье газеты The Wall Street Journal обозреватель Джеральд Бейкер.