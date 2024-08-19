Курск, 19 августа, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен 19 украинских диверсантов у населённого пункта Ольговка в Курской области, сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.

Павел Лисицын/РИА Новости

По информации агентства, взятые в плен военные принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины.

Ранее, 19 августа, российские бойцы спецназа «Ахмат» за сутки отбили несколько волн атак ВСУ в приграничных районах Курской области.

Как проинформировало Минобороны 18 августа, украинская армия за сутки потеряла более 300 военных на курском направлении. Начиная с 6 августа, за всё время боевых действий в Курской области ВСУ лишились свыше 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, пять установок ЗРК и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.