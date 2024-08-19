Курск, 19 августа, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Российские бойцы спецназа «Ахмат» за сутки отбили в приграничных районах Курской области несколько волн атак ВСУ. Об этом 18 августа сообщил командир добровольческого формирования и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Mil.ru Российский спецназ

«За сегодняшний день, наверное, уже вторая волна такой активной наступательной деятельности противника. Отбито несколько волн атак. Причём почти на всех участках одновременно», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Алаудинов добавил, что боевики попытались продавить участок, контролируемый «Ахматом», однако бойцы достойно отстояли и уничтожили врага.

По словам командира, ВСУ теперь не загоняют технику в том же количестве, как раньше. В течение дня противник потерял расчёт дрона «Баба-яга», пикап, грузовик, боевую бронированную машину, пушку, снайпера и большое число пехотинцев.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 18 августа, ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на курском направлении, а за всё время боевых действий в Курской области, начиная с 6 августа, украинская армия лишилась свыше 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.

ВС России продолжают наносить удары по используемым для нападения на Курскую область резервам и складам ВСУ в Сумской области. Российские военные уничтожают в лесных массивах диверсионные группы ВСУ, пытающиеся проникнуть вглубь территории, отметили в Минобороны. В минувшие сутки отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное Курской области.