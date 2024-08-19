Баку, 19 августа, 2024, 03:39 — ИА Регнум. У лидеров России Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева запланирован в Баку довольно насыщенный диалог — двусторонние отношения находятся на высоком уровне. Об этом заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью ТАСС накануне визита президента РФ в столицу республики.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

«Насколько я знаю, ожидается очень насыщенный диалог двух президентов. Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия», — пояснил Полад Бюльбюль.

Дипломат напомнил, что в апреле Алиев был с визитом в Москве, обсуждались очень многие серьёзные вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 18 августа провёл неформальную встречу с Ильхамом Алиевым и его супругой, вице-президентом Азербайджана Мехрибан в домашней резиденции Алиева «Загульба».

Президент России прибыл в Баку с двухдневным визитом, в ходе которого будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Ключевыми темами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе.