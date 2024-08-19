Москва, 19 августа, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) целенаправленно отправило бойцов на позиции, уже взятые Вооружёнными силами России. Об этом 19 августа рассказал военнопленный 110-й отдельной механизированной украинской бригады Владимир Бахмистеров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нас командование послало на другую позицию, чтобы мы <…> держали оборону, но, когда туда пришли, там уже были российские военные. Мы запрашивали эвакуацию, но никто не отреагировал», — приводит слова военнопленного Министерство обороны.

По словам военного, на позициях, куда отправили украинских военных, погибли и получили ранения многие военнослужащих ВСУ, но командование про них забыло.

Бахмистеров добавил, что не хотел идти на фронт. Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) забрали его на передовую прямо из дома, несмотря на проблемы со зрением.

Как сообщало 18 августа ИА Регнум, украинский военнопленный Александр Макиевский рассказал, как командиры ВСУ угрожали ударить по своим же военным из реактивной системы залпового огня «Град», если они попытаются оставить позиции.

В июне пленный Юрий Водян рассказал, что украинских военных пугают издевательствами в российском плену. Однако, попав в плен, он понял, что это только «страшилки».