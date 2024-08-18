Москва, 18 августа, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) угрожали военным ударить по украинским военным из реактивной системы залпового огня «Град», если они попытаются отступить со своих позиций. Об этом рассказал пленный военнослужащий украинской нацгвардии Александр Макиевский.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

«Когда парни, чтобы выжить, захотели оставить позиции и отойти, им напрямую сказали, что в этом случае по ним нанесут удар кассетой «Града», — передаёт его слова Lenta.ru.

Он добавил, что в таком случае командиры ВСУ намеревались списать произошедшее «на войну».

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа украинский военнослужащий Алексей Пашкин сообщил, что не раздумывая сдался в российский плен в первом же бою, как только ему это предложили. Он пояснил, что попал на фронт, даже не пройдя курс молодого бойца, а отношение командующих украинскими войсками к личному составу он назвал геноцидом.

21 июня пленный Юрий Водян рассказал, что украинских военных пугают издевательствами в российском плену. Однако, попав в плен, он понял, что эти слова были только «страшилками»: отношение к нему в плену — хорошее, медицинская помощь — доступная, а питание там — трёхразовое.

Ранее изголодавшиеся бойцы ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен из-за плохого обращения командиров, голода и недостатка боевой подготовки. Военнопленный рассказал, что его готовили всего пять дней. Затем он оказался на позициях на правобережье Днепра. На третьи сутки начался голод, но паёк им предлагали покупать за свои деньги.