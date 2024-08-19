Москва, 19 августа, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Военные группировки войск «Север» уничтожили инженерную машину разграждения (ИМР) Вооружённых сил Украины (ВСУ) на границе с Курской областью, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Об этом сообщили в понедельник, 19 августа, в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военнослужащие выявили передвижение вражеской техники в ходе разведки.

«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР противника», — заявили в министерстве.

Кадры с места прилёта снаряда, полученные в режиме реального времени, позволяют убедиться в прямом попадании. Украинскому экипажу не удалось потушить возникший в результате удара пожар.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа российские военные уничтожили в Курской области бронемашину «Казак» ВСУ. Для её ликвидации также применили снаряд «Ланцет».

Украинские военные атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Минобороны, российские военные уничтожают в лесных массивах диверсионные группы украинских военных, которые пытались проникнуть вглубь территории южнее посёлков Алексеевское и Шепетовка в Курской области. 18 августа отмечалось, что за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 300 человек и 27 единиц бронетехники.