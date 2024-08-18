Курск, 18 августа, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале 18 августа кадры уничтожения боевой бронированной машины Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Кадр из видео

«Очередная боевая бронированная машина ВСУ уничтожена попаданием «Ланцета» в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении

В российском военном ведомстве уточнили, что ББМ «Козак» противника выявило разведывательное подразделение группировки войск «Север», обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Кадры объективного контроля подтверждают поражение цели, добавили в Минобороны.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов показал кадры уничтожения техники и личного состава ВСУ в районе Суджи. По его словам, на видеокадрах показана работа группы «Аида» спецназа «Ахмат».

Как передавало ИА Регнум, украинские военные атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на курском направлении, а за всё время боевых действий в Курской области — более 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.