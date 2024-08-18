Курск, 18 августа, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожают в лесных массивах диверсионные группы украинских военных, которые пытались проникнуть вглубь территории РФ южнее посёлков Алексеевское и Шепетовка в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Константин Морозов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населённых пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, за сутки подразделения группировки войск «Север» отбили атаки штурмовых бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери ВСУ составили: танк и пять боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30 военнослужащих, добавили в оборонном ведомстве.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Также наносятся удары по резервам ВСУ в Сумской области.

СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.