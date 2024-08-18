Вашингтон, 18 августа, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал вице-президента Камалу Харрис за её план по борьбе с инфляцией. Об этом Трамп заявил в ходе выступления в штате Пенсильвания.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

Он напомнил, что инфляция в стране начала расти после того, как к власти пришли президент США Джо Байден и кандидат от демократов Харрис. По его мнению, политик за три года ничего не предприняла для борьбы с происходящим.

«Она говорит, что собирается снизить стоимость еды и жилья с первого дня», — заявил Трамп, отметив, что Харрис не делает этого «прямо сейчас».

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа миллиардер Илон Маск заявил, что американцев ждёт массовый голод, а США как государство и вовсе прекратят своё существование, если кандидат в президенты от демократов Камала Харрис последует своим предвыборным обещаниям, в том числе ограничит цены на продукты питания.

16 августа политик заявила, что в случае победы она введёт федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Помимо этого, она пообещала предоставить выплату в 25 тысяч долларов людям, которые впервые приобретают жильё.