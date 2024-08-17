Вашингтон, 17 августа, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Миллиардер Илон Маск заявил, что американцев ждёт массовый голод, а США как государство и вовсе прекратят своё существование, если кандидат в президенты от демократов Камала Харрис последует своим предвыборным обещаниям, в частности, ограничит цены на продукты питания.

Иван Шилов ИА REGNUM

Бизнесмен в соцсетях сделал репост заявления финансового эксперта, который озвучил перспективы продовольственного сектора США при Харрис. По его мнению, при таком развитии событий Америка перестанет существовать как государство, а население охватит массовый голод. Продовольственная индустрия из-за нерентабельности, по мнению эксперта, потерпит крах.

«Точный вывод», — подписался под словами финансиста Илон Маск.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции обещала ввести в США Камала Харрис в случае своей победы на выборах. Об этом 16 августа заявила политик во время своей речи по экономической повестке её предвыборной кампании.

Также она обещала в случае прихода к власти, что её администрация планирует предоставить 25 тыс. долларов людям, впервые приобретающим жильё.