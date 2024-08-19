Суджанский район, Курская область, 19 августа, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Жительница приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области Ирина Кириченко рассказала, как провела с матерью в погребе своего дома почти неделю, скрываясь от обстрелов киевских боевиков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сильные обстрелы, по словам жителей села, были после 7 августа. Поначалу они слышали просто взрывы, думали, что работают установки ПВО.

После 9 августа услышали автоматные и пулемётные очереди.

«ПВО сбивало ракеты, они не падали, просто взрывались в небе… Потом начались обстрелы из пулёметов, мы слышали. Возможно, даже танки были, мы видели следы по соседней улице», — цитирует жительницу «РИА Новости».

Ирина также сказала, что они с матерью видели, как летали ракеты. У соседей сгорел дом, у кого-то снаряды попали в забор, посекли крышу.

В какой-то момент женщины решили спрятаться в погребе, где провели около недели.

«Старались не вылазить, только изредка, чтобы погреться», — пояснила Ирина.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета Washington Post опубликовала большую статью, с подробностями о том, что её журналисты 17 августа приехали в курскую Суджу в сопровождении украинских военных.

Российские бойцы спецназа «Ахмат» за сутки отбили в приграничных районах Курской области несколько волн атак ВСУ, информировал 18 августа командир добровольческого формирования и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По данным Минобороны на 18 августа, ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на курском направлении, а за всё время боевых действий в Курской области, начиная с 6 августа, украинская армия лишилась свыше 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.