Вашингтон, 19 августа, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Американская газета Washington Post опубликовала большую статью, с подробностями о том, что её журналисты 17 августа приехали в курскую Суджу в сопровождении украинских военных.

ИА Регнум Декорация Суджи, ВСУ, Курская область

Журналисты Шивон О’Грейди, Татьяна Буриянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и своими глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане, написало издание.

Группа иностранцев провела в Судже сутки.

Издание утверждает, что его журналисты опросили несколько мирных жителей города.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении итальянских журналистов телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ. Об этом в 17 августа заявили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Журналистам грозит до четырёх лет лишения свободы.

Вместе с этим проводится правовая оценка информации о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа журналиста американского телеканала CNN Ника Пейтона Уолша, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее итальянские журналисты телерадиокомпании Rai при поддержке украинских военных сняли репортаж из Суджи и сделали сюжет на военную тему.

Посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов на территорию РФ. Послу был выражен решительный протест.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, журналистов сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, с целью выдавать несоответствующую действительности информацию в регионе.

Дипломат отметила, что уже имеется огромное количество развенчанных материалов, написанных западниками, поэтому возникла «такая комбинация в виде вывоза итальянских журналистов на место и присутствия там».

По словам Захаровой, таким образом сотрудники Rai выдавали за правду то, что придумывали в своих материалах якобы с места событий, иначе бы им точно никто не поверил.