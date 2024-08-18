Минск, 18 августа, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Минск фиксирует у своих границ 30-40 полётов разведывательной авиации стран НАТО в неделю, заявил 18 августа командующий ВВС и войск ПВО вооружённых сил Белоруссии Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ.

Минобороны РФ

По его словам, Минск нарастил силы, задействованные для несения боевого дежурства на границе с Украиной.

«Уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитно-ракетных войск, и радиотехнических войск», — отметил командующий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко информировал, что украинские беспилотники постоянно нарушают белорусскую границу на юго-востоке страны. По его словам, собранные на Украине беспилотники могут пролетать по 3–5 тыс. км.

Также белорусский лидер заявил, что Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против Союзного государства. Он подчеркнул, что оборона западной границы Белоруссии проработана Минском и Москвой, а при необходимости этот план можно изменить на наступательный.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа над территорией Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства Военно-воздушные силы и войска ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность.

На следующий день Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях с целью реагирования на возможные провокации. В минобороны Белоруссии заявили, что пролёт беспилотников ВСУ над территорией страны можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.