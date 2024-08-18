Минск, 18 августа, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия видят, откуда с Запада может быть осуществлена агрессия против союзного государства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Мы видим, откуда может быть нанесён самый серьёзный удар по нашему союзу и по нашей совместной группировке», — заявил он в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

По его словам, оборона западной границы Белоруссии проработана Минском и Москвой, а при необходимости этот план можно изменить на наступательный.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа президент Белоруссии заявил, что Запад хочет истребления русских и украинцев в ходе конфликта их стран. Он призвал к проведению переговоров, чтобы тем самым завершить украинский конфликт, добавив, что происходящее не нужно ни украинскому, ни русскому, ни белорусскому народу.

10 августа Лукашенко предупредил Киев об ответе на любые провокации с их стороны. Белорусский лидер добавил, что дал минобороны страны и генеральному штабу Вооружённых сил республики поручения провести соответствующие мероприятия, чтобы тем самым надёжно обеспечить безопасность Белоруссии.