Москва, 18 августа, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили 18 августа в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

По данным оборонного ведомства, в период с 13:50 по 14:35 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 августа российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Около 07:25 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа.

ВСУ в ночь на 17 августа обстреляли два белгородских села. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом в селе Дроновка Грайворонского городского округа. Домовладелец с помощью выданного ранее огнетушителя оперативно устранил начавшийся пожар.

В селе Графовка Краснояружского района после обстрела со стороны ВСУ были повреждены линии газо — и электроснабжения. На одной из улиц пропало электричество. Никто среди мирных жителей не пострадал.