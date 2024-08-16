Белгород, 16 августа, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Село Графовка Белгородской области ночью подверглось атаке украинских беспилотников, сообщил 16 августа глава региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Ночью село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что на частный сектор с беспилотника были сброшены взрывные устройства. В результате полностью сгорели два автомобиля. Также различные повреждения были выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что за последнее время сильно возросло количество обстрелов со стороны ВСУ. Самой напряжённой остаётся ситуация в Шебекино. За 2,5 года в Белгородской области пострадало более 30 тыс. домов и квартир. Ранено 300 человек, 36 человек погибли.

12 августа в Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского района в связи с активностью ВСУ на границе.