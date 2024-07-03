Астана, 3 июля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане на полях саммита ШОС. Переговоры лидеров проходят в зале для переговоров отеля «Ритц Карлтон».

Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Путин предложил Алиеву обсудить развитие транспортного коридора Север — Юг. Он отметил, что эта тема выходит на первое место в планах двух стран в области инфраструктуры. Алиев подтвердил, что Азербайджан решительно настроен на расширение инфраструктуры проекта.

Российский лидер отметил личное внимание Алиева к русскому языку в Азербайджане и заявил, что это создает базу для развития отношений Москвы и Баку в будущем.

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Путин сообщил в ходе встречи, что Россия и Азербайджан развивают торгово-экономическое сотрудничество. Рост товарооборота в первом полугодии составил 13%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин провёл встречу с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом на полях саммита ШОС в Астане.