Путин предложил Алиеву обсудить развитие коридора «Север — Юг»
Астана, 3 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву обсудить развитие проекта транспортного коридора «Север — Юг».
«Я бы хотел отметить наши планы в области инфраструктуры, и, конечно, здесь на первое место выходит сейчас известная трасса «Север — Юг», — сказал российский лидер на встрече с Алиевым в Астане.
Как передавало ИА Регнум, глава российского государства 3 июля прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, в Казахстане он останется на два дня. У российского лидера запланировано несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции Си Цзиньпином и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также информировал, что в Астане может состояться короткая встреча Владимира Путина и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.