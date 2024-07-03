Астана, 3 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву обсудить развитие проекта транспортного коридора «Север — Юг».

Александр Кряжев/РИА Новости

«Я бы хотел отметить наши планы в области инфраструктуры, и, конечно, здесь на первое место выходит сейчас известная трасса «Север — Юг», — сказал российский лидер на встрече с Алиевым в Астане.

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Как передавало ИА Регнум, глава российского государства 3 июля прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, в Казахстане он останется на два дня. У российского лидера запланировано несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции Си Цзиньпином и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также информировал, что в Астане может состояться короткая встреча Владимира Путина и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.