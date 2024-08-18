Суджа, Курская область, 18 августа, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов показал 18 августа в своём Telegram-канале кадры уничтожения техники и личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Суджи.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Уничтожение военной техники и личного состава противника в районе Суджи не прекращается ни на час», — подписал он опубликованную видеозапись.

Он уточнил, что на кадрах показана работа группы «Аида» спецназа «Ахмат».

Украинские военные атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Также наносятся удары по резервам ВСУ в Сумской области. Следственный комитет информировал, что украинские боевики активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли более 300 военных на курском направлении, а за всё время боевых действий в Курской области, начиная с 6 августа, украинская армия потеряла более 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, 45 бронетранспортёров, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.

МЧС России информировало 18 августа, что более 1700 человек в течение суток были эвакуированы из приграничных районов Курской области. На данный момент в 24 регионах страны работают 174 пункта временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей.