Курск, 18 августа, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Украинский паспорт пенсионера, над которым издевались украинские военные, уже недействителен, сообщили 18 августа RT родственники мужчины.

Кадр из видео

По их словам, пропавший в Курской области Александр Григорьев давно получил гражданство России.

Его дочь Светлана Петренко уверена, что он находится в плену у украинских боевиков. Ранее МВД Украины опубликовало видеокадры, на которых неизвестный человек просит пожилого мужчину показать паспорт. На кадрах пенсионер говорит, что его зовут Александр, и называет дату — 17 августа.

Внучка мужчины уточнила, что его нашли в Гоголевке Курской области. По её словам, соседи видели мужчину возле дома в деревне Гоголевка и в окрестностях. Он в порядке, чувствует себя хорошо. Внучка пока ещё не может связаться с мужчиной, потому что у него нет телефона.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа в Сети появилась видеозапись, на которой военные ВСУ, имитируя немецкий акцент, издеваются над Александром Григорьевым. Украинским боевиком, который в нацистской каске унижает пенсионера, возможно, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Дочь Григорьева в этот же день рассказала о его пропаже. По её словам, они виделись с отцом 6 августа во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда. Женщина увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом, но дома его уже не было.

Следственный комитет возбудил в отношении издевавшихся над пенсионером боевиков ВСУ уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.