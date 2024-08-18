Москва, 18 августа, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Светлана Петренко, дочь пенсионера Александра Григорьева, над которым ранее издевались ВСУ в касках СС, уверена, что её отец в плену у украинских боевиков.

Кадр из видео

«Он живой, да. Вчера было видео — они [ВСУ] снимали его на видео, он там, у них, это тоже 100 процентов», — приводят слова Петренко «РИА Новости».

Ранее в Сети появились видеокадры, на которых неизвестный человек просит пожилого мужчину показать паспорт. На кадрах пенсионер говорит, что его зовут Александр, и называет дату — 17 августа. По словам Петренко, её отец на этом видео показывает свой старый, уже недействительный паспорт гражданина Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой украинские военные, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером. По данным СМИ, боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижает Григорьева, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Дочь Григорьева рассказала о его пропаже. По её словам, они виделись с отцом 6 августа во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда. Женщина увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом, но дома его уже не было.

Глава Суджанского района Александр Богачёв рассказал, что Григорьева ищут. Следственный комитет возбудил в отношении издевавшихся над пенсионером боевиков ВСУ уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.