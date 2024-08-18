Курск, 18 августа, 2024, 11:54 — ИА Регнум. 74-летнего пенсионера Александра Гусарова, над которым издевались военные Вооружённых сил Украины (ВСУ), нашли в Гоголевке Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на внучку мужчины.

Кадр из видео Александр Гусаров

По её словам, соседи уже видели мужчину возле дома в деревне Гоголевка и в окрестностях. Он в порядке, чувствует себя хорошо.

Как сообщает канал, внучка пока ещё не связывалась с мужчиной, потому что у него нет телефона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой военные ВСУ, имитируя немецкий акцент, издеваются над Александром Гусаровым (по другим данным Григорьевым). Украинским боевиком, который в нацистской каске унижает пенсионера, возможно является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

Дочь мужчины заявила о его пропаже. По её словам, они виделись с отцом 6 августа во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда. Женщина увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом, но дома его уже не было.

Глава Суджанского района Александр Богачёв рассказал, что пенсионера ищут. Следственный комитет возбудил в отношении издевавшихся над пенсионером боевиков ВСУ уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.