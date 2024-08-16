СК возбудил дело после видео с издевательствами ВСУ над пенсионером
СК возбудил дело о реабилитации нацизма после издевательств ВСУ над пенсионером
Суджа, Курская область, 16 августа, 2024, 17:57 — ИА Регнум. По факту реабилитации нацизма и безвестного исчезновения жителя Курской области, над которым в распространившемся в соцсетях и СМИ видеоролике издевались украинские военные, возбуждено уголовное дело, сообщила 16 августа в Telegram-канале пресс-служба военных следственных органов СК РФ
«По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе предварительного следствия установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались украинские военнослужащие, а также допрошены его родственники.
«В связи с безвестным отсутствием мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом», — добавили в СК.
Как передавало ИА Регнум, указанный инцидент произошёл несколько дней назад, однако кадры распространились в Сети только 15 августа. На видеозаписи украинские военные, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером. По данным СМИ, боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижает 74-летнего Александра Григорьева в, предположительно, Судже Курской области, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.
В этот же день дочь Григорьева рассказала о его пропаже. По её словам, последний раз они виделись с отцом 6 августа во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда. Женщина пояснила, что увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом. Однако, оказалось, мужчина к тому времени куда-то ушёл, в квартире его не было.
По словам главы Суджанского района Александра Богачева пенсионера до сих пор ищут.