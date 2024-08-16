Суджа, Курская область, 16 августа, 2024, 17:57 — ИА Регнум. По факту реабилитации нацизма и безвестного исчезновения жителя Курской области, над которым в распространившемся в соцсетях и СМИ видеоролике издевались украинские военные, возбуждено уголовное дело, сообщила 16 августа в Telegram-канале пресс-служба военных следственных органов СК РФ

Кадр из видео

«По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в ходе предварительного следствия установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались украинские военнослужащие, а также допрошены его родственники.

«В связи с безвестным отсутствием мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом», — добавили в СК.

Как передавало ИА Регнум, указанный инцидент произошёл несколько дней назад, однако кадры распространились в Сети только 15 августа. На видеозаписи украинские военные, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером. По данным СМИ, боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижает 74-летнего Александра Григорьева в, предположительно, Судже Курской области, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.

В этот же день дочь Григорьева рассказала о его пропаже. По её словам, последний раз они виделись с отцом 6 августа во время переезда из Гоголевки в квартиру в Судже, где он должен был дожидаться её приезда. Женщина пояснила, что увезла детей в Курск, а потом решила вернуться за отцом. Однако, оказалось, мужчина к тому времени куда-то ушёл, в квартире его не было.

По словам главы Суджанского района Александра Богачева пенсионера до сих пор ищут.